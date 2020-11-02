إطلاق نار داخل جامعة كابول دون الإعلان عن وقوع ضحايا

أعلنت السلطات الأفغانية وقوع إطلاق نار داخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية،أن الشرطة الأفغانية طوقت الحرم الجامعي، فيما لم ترد بعد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان، إن إطلاق النار مستمر، بينما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.