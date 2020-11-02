بدء عرض مسلسل «خيط حرير» على قناة ON الليلة

تبدأ قناة ON، عرض مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مى عز الدين، بداية من اليوم، علي ان يكون عرضه من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع فى الساعة 7:45 مساءً.وكانت شركة "سينرجي"، قد كشفت عن "البرومو" الرسمي للمسلسل والذي ظهر فيه الكثير من التشويق والإثارة، بجانب الإطار الاجتماعي ويتم عرضه في 35 حلقة.و "خيط حرير" يشارك فى بطولته كل من محمود عبد المغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، ومي سليم، وهنادى مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وياسمين رحمى، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.