ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند إلى 3787

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الإثنين أنها سجلت 3 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن الحالات الجديدة لمواطنين عائدين تم اكتشافهما في الحجر الصحي، والحالة الأخيرة لمواطن من كينيا.وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و787 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3590 حالة بينما ما يزال هناك 131 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.