ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند إلى 3787
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:38 ص
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أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الإثنين أنها سجلت 3 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن الحالات الجديدة لمواطنين عائدين تم اكتشافهما في الحجر الصحي، والحالة الأخيرة لمواطن من كينيا.
وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و787 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3590 حالة بينما ما يزال هناك 131 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن الحالات الجديدة لمواطنين عائدين تم اكتشافهما في الحجر الصحي، والحالة الأخيرة لمواطن من كينيا.
وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و787 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3590 حالة بينما ما يزال هناك 131 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.