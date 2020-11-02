رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير طاجيكستان بالقاهرة: تطور ملحوظ في العلاقات مع مصر السنوات الأخيرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال سفير طاجيكستان بالقاهرة ضراب الدين قاسمي، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في تعزيز العلاقات مع مصر بما في ذلك تبادل الرسائل بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإمام علي رحمان، بجانب لقاءاتهما الثنائية التي عقدت في مايو 2017 بالرياض علي هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية وقمة البريكس في الصين عام 2018؛ ما يؤكد رغبة دوشنبه والقاهرة في المضي قدما نحو الارتقاء بعلاقاتهما الودية إلى مستوى تطلعات الشعبين الطاجيكي والمصري.

وأضاف، أن الرئيس الطاجيكي وجه دعوة للرئيس السيسي للقيام بزيارة رسمية لدوشنبه التي لقيت ترحيبا منه، ونحن نتعاون مع الجانب المصري لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أشاد خلال لقائه مع رحمان في قمة الرياض بالعلاقات والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، والتأكيد على اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح قاسمي الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في ضوء التقارب التاريخي والثقافي للشعبين الطاجيكي والمصري والمصالح المتبادلة وما تمثله مصر باعتبارها دولة محورية في المنطقة، مشيرا إلى أن الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية – الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بحثت في 28 نوفمبر 2019 بالقاهرة، سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وإيجاد الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وقال إن المشاركين في أعمال اللجنة ركزوا على سبل دعم أهم مجالات التعاون وهي الاستثمار والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة، والكهرباء والطاقة والسياحة، والتعليم والبحوث العلمية وحماية البيئة والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء، وتم الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال بين البلدين خلال أعمال الدورة الثالثة المقبلة.

ولفت إلى أن طاجيكستان ترى أن هناك إمكانات لتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات مثل إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة الكهرومائية والنفط والغاز وتطوير التعاون في قطاع البنوك والضرائب والسياحة، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجال الصحة في ضوء خبرتها الكبيرة خاصة في علاج التهاب الكبد الوبائي (بي) و(سي).

وأوضح أن الجانبين المصري والطاجيكي وقعا على أربع اتفاقيات في ختام الدورة الثانية للجنة المشتركة، وتتضمن مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة بطاجيكستان والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية، فضلا عن اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجالي الثقافة والاستثمار.

وأكد قاسمي أهمية السعي نحو الحفاظ على دعم العلاقات بين البلدين، بالرغم من جائحة كورونا التي تحولت إلى أزمة عالمية ونتج عنها تداعيات سلبية، إذ يستمر التواصل بين الجانبين المصري والطاجيكي، من خلال الفيديو كوانفرس والمحادثات الهاتفية وتبادل الرسائل، منوها بأن مصر من أكثر دول المنطقة نجاحا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على صحة المواطنين التي تعد دائمًا أحد الأولويات على أجندتها، ولذلك عملت منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على وضع برنامج وقاية فعال، ورفع الوعي لدي المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، فضلا عن تبنيها الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.

وعن وضع الجائحة في طاجيكستان، قال قاسمي إن السلطات والجهات المعنية في بلاده قررت، فور إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية، تبني الإجراءات الاحترازية للحيولة دون انتشار هذا الوباء للحفاظ على صحة المواطنين فضلا عن اتخاذ التدابير الفعالة لضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة من بينها دعم قطاعات معينة في الاقتصاد الوطني ورواد الأعمال، وكذلك ضمانهم الاجتماعي وخلق ظروف مواتية للعمل والحياة.

موضوعات متعلقة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

صحيفة بريطانية: الأمير ويليام أصيب بكورونا أبريل الماضي

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم 2020 فى المرحلة الثانية

ارتفاع عدد قتلى الإعصار جونى في الفلبين إلى 16

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

«بالسلامة والسلام».. قصة القصيدة المنسية لفؤاد حداد

صدور كتاب «القصص» للمؤلف الإيطالى الشهير جوزيبه تومازى

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن