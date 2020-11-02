اليابان تسجل 87 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه للمرة الأولى منذ إسبوعين يتم تسجيل حصيلة يومية أقل من 100 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة في طوكيو بلغ 31 ألفا و293 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.