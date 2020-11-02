أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الإثنين، تسجيل 6 آلاف و542 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براج الدولي" أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 3 آلاف و429 حالة وفاة بعد تسجيل 111 حالة وفاة جديدة أمس الأحد.واشار الراديو إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 180 ألفا و797 حالة، فيما يخضع 7 آلاف و370 شخصا للعلاج بالمستشفيات بينهم 1156 في حالة حرجة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.