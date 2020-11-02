أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في التشيك
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
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أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الإثنين، تسجيل 6 آلاف و542 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر راديو "براج الدولي" أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 3 آلاف و429 حالة وفاة بعد تسجيل 111 حالة وفاة جديدة أمس الأحد.
واشار الراديو إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 180 ألفا و797 حالة، فيما يخضع 7 آلاف و370 شخصا للعلاج بالمستشفيات بينهم 1156 في حالة حرجة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكر راديو "براج الدولي" أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 3 آلاف و429 حالة وفاة بعد تسجيل 111 حالة وفاة جديدة أمس الأحد.
واشار الراديو إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 180 ألفا و797 حالة، فيما يخضع 7 آلاف و370 شخصا للعلاج بالمستشفيات بينهم 1156 في حالة حرجة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.