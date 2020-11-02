إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 46.5 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 46.5 مليون، صباح اليوم الاثنين.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 46 مليونا و509 آلاف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 31 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و200 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، والمكسيك، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا، وإيران، وألمانيا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.