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مصر

«عمليات الهجرة» تبدأ متابعة المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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بدأت قبل قليل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متابعة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت اليوم الإثنين، بطباعة المصريين بالخارج لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر هذه العملية حتى الثلاثاء 3 نوفمبر.

وتتضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ومن المقرر فتح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الناخبين بالخارج خلال المرحلة الثانية في جولتها الأولى، خلال يومي 2 و3 نوفمبر، لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي دور غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

تُتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

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