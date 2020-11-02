649 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 649 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 372 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت 2554 حالة، بينما هناك 170 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.