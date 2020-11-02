ألمانيا تسجل 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 12 ألفا و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 545 ألفا و27 حالة.ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول، "إنه سجل 49 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 10 آلاف و530 حالة".وأفادت البيانات بأن حوالي 355 ألفا و900 حالة تعافت تماما من المرض، بينما هناك 166 ألفا و500 حالة نشطة.