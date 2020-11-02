منها رسائل مثبتة.. «تيليجرام» يطلق عدة مميزات جديدة لمستخدميه

أطلق تطبيق التراسل الفوري المجاني "تيليجرام"، إمكانات جديدة مثل الرسائل المثبتة المتعددة وخيار مشاركة قائمة تشغيل الموسيقى السهل لتعزيز تجربة دردشة للمستخدم، تتيح ميزة الرسائل المثبتة المتعددة للعضو النقر والتبديل إلى رسائل مثبتة مختلفة.الآن ليست هناك حاجة لتثبيت رسالة طويلة واحدة لجذب انتباه الأعضاء إلى الاتصالات المهمة حيث يمكن للمسؤولين تقسيمها إلى إصدارات متعددة أصغر، فقد مكن تطبيق "تيليجرام" هذه الميزة للدردشة الفردية بالإضافة إلى المجموعات والقنوات، فهناك زر متاح في الزاوية اليمنى العليا من شاشة الدردشة، يمكن للمستخدم النقر لرؤية جميع الرسائل المثبتة معا في صفحة منفصلة، وفقا للبيان الصادر عن الشركة ويعد (Live Location 2.0) هو نسخة محسنة من الميزة السابقة.كما أشارت الشركة، في بيانها، إلى قوائم التشغيل كعرض فريد آخر حيث يقدم التطبيق خيارًا لمستخدميه لإرسال أغانٍ متعددة كقائمة تشغيل كاملة، عندما يرسل المستخدم عدة صور من الأغاني بتنسيق الصوت، سيتم تحويلها تلقائيًا إلى قائمة تشغيل، بالإضافة إلى ذلك، تعد "خاصية مشاركة القناة" ميزة مفيدة أخرى لمشرفي القنوات خاصة.كما يمكن للمسؤولين مراقبة أداء رسائل معينة تمت مشاركتها من حيث المشاهدات وعدد المرات التي تم إعادة توجيهها إلى قنوات أخرى، كذلك يقدم التطبيق مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية المتحركة للهالوين، ورموز تعبيرية خاصة.