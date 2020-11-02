صحيفة بريطانية: الأمير ويليام أصيب بكورونا أبريل الماضي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن دوق كامبريدج الأمير ويليام، أُصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في وقت سابق من العام مقارب لتاريخ إصابة والده الأمير تشارلز بنفس العدوى.وقالت الصحيفة في نبأ حصري نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، أبقى إصابته سرا لتجنب إثارة قلق وسط الأمة، ونقلت عن الأمير ويليام الثاني في ترتيب ولاية العرش قوله: "كان هنالك أمور مهمة تجري، ولم أرغب في إثارة قلق أي شخص".وأضافت الصحيفة البريطانية أن أطباء القصر تولوا رعايته، وأن الأمير اتبع إرشادات الحكومة بالخضوع للعزل في أنمير هول، مقر إقامة العائلة في نورفولك، لافتة إلى أنه رغم ذلك شارك في 14 لقاء عبر الهاتف والاتصال المرئي خلال أبريل الماضي.وصرح مصدر للصحيفة بأن وطأة الفيروس "كانت شديدة على ويليام"، مشيرا إلى أنه عانى من صعوبة في التنفس في إحدى المراحل مما أثار ذعر من حوله.