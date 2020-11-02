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أفكار لفات حجاب تناسب فصل الشتاء

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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لكل فصل لفات حجاب معينة، لتتلاءم مع أجوائه وتنسيقات الأزياء الخاصة به، ولأنها من الأساسيات التي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة شتوية أنيقة ودافئة، وتقدم خبيرة الموضة دينا إسماعيل في تصريحات لـ "الدستور"، عدة نصائح للفات الحجاب المناسبة، خلال هذا الشتاء 2021.

- اللفات الصغيرة

لفة الحجاب الصغيره هي مناسبة لجميع الأعمار وجميع المناسبات حيث أنه يمكنك ارتداؤها مع الملابس الكاجوال بالإضافة إلى أنه يمكنك ارتداؤها عند الذهاب إلى الجامعة أو العمل في الخروجات وهي مناسبة أيضا في فصل الشتاء هذا العام، لتطبيقها يمكنك وضع حجاب قطني صغير على رأسك، ثم ضعي الحجاب المفضل لكِ فوق الشعر
أفكار لفات حجاب تناسب
- التوربان:

يمكنك الاعتماد على لفات التوربان المختلفة، حيث أنها ستُظهرك بشكل جذاب في الشتاء، فقومي بتنسيقها مع سكارف عريض لكي يساعدك على التألق بشكل مختلف في الشتاء، ولا بد من ضرورة اختيارك للأقمشة السميكة.
أفكار لفات حجاب تناسب
- لفات الطرح القطنية:

لكي تحصلي على مظهر عصري وأنيق ولتطبيقها يمكنك وضع حجاب قطني صغير على رأسك، ثم ضعي الحجاب المفضل لكِ فوق الشعر ثم ثبِّتي تلك المقدمة بدبوس كي تبقى ثابتة، وثبِّتي الحجاب تحت ذقنك بدبوس، ثم أرجِعي الجهة اليمنى إلى الوراء ليتمَّ تثبيتها في المقدمة، وعند لف الجهة اليمنى إلى الخلف احرصي على أن تظهر المقدمة على شكل الحرف الأجنبي X، ولفي الجهة اليسرى إلى الخلف بشكل عادي من دون أي حركة لافت،ة فهذه اللفة عملية وتبقى ثابتة لساعات طويلة، وهي تتلاءم مع الشتاء لأنه تدفئ الرأس.
أفكار لفات حجاب تناسب
- القبعة الشتوية

يمكنك الاستعانة بالقبعة الشتوية مع الحجاب الخفيف، مثل الشيفونات والستان، لمظهر عصري مناسب للشابات.
أفكار لفات حجاب تناسب
الأقمشة المناسبة في فصل الشتاء الحجاب

وإذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالبرودة سريعًا فعليك أن تختاري قماش لفة الحجاب؛ لكي تمنحك الدفء ونرشح هذه الأقمشة:
الصوف:
الكتان:
الكشميري:
القطن:
عليك اختيار لفات حجاب بستايل الطبقات التي تعتمد على الطيات الكثيرة، فهذه الكثافة ستمنحك بعض الدفء الذي تبحثين عنه.

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