طبيب يقدم 9 نصائح لتدريب الطفل على النوم بمفرده

1- التجهيز النفسي للطفل:

2- أخذ حمام دافئ:

3- تهيئة المنزل:

4- التحدث معه قبل النوم:

5- عند بكاء الطفل ليلا:

6- ترتيب غرفة النوم:

7- البعد عن العصبية:

8- رافقيه في الفراش:

9- إزالة المعوقات:

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة عدم نوم الطفل بمفرده، وهو الأمر الذي قد يسبب أرقا كبيرا للأم، لعدم قدرتها على القيام بأي أعمال خاصة بها بسبب الصراع الناتج عن عدم قدرة نوم الطفل بمفرده وضرورة تواجدها معه معظم الوقت في السرير.وعن أفضل الطرق والنصائح لعلاج هذا الأمر، قال الدكتور فوزي شمس، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحات لـ "الدستور"، إن تدريب الطفل على النوم بمفرده أمر ضروري ويجب على كل أم ان تفعل ذلك وإليك بعض النصائح للقيام بذلك:التحدث معه عن مميزات النوم في غرفته، وكيف سيصبح شخصًا مستقلًا وشجاعًا، وأنها ستكون قريبة منه وتذهب إليه مسرعة وقتما يحتاج إليها.اعطي طفلك حماما دافئا قبل الدخول الى النوم مع تدليك جسمه بزيت مناسب له حتى يسترخي، فهذا سوف يساعد طفلك على النوم بهدوء.عليك تهيئة المنزل في الوقت الذي تريدين أن تنيمي طفلك فيه، من خلال إطفاء الإضاءة من المنزل وغلق التلفزيون والأجهزة الالكترونية، بالإضافة إلى عدم وضع أجهزة إلكترونية في غرفة نوم طفلك.لكي يشعر بالأمان قومي بالتحدث معه عند الذهاب الى النوم، وحدثيه أنك سوف تكونين بجانبه عندما يحتاج اليك.عندما يستيقظ طفلك من النوم، لا تذهبي مسرعة عنده، بل اتركيه حتى يعود للنوم وحده، وفي حال بدأ بالبكاء حاولي تهدئته وهو في السرير.يجب عليك ترتيب غرفة نوم طفلك بطريقة مناسبة حتى يحبها، ودعيه يجلس وقتًا طويلًا فيها ليألفها، مع تركه لبعض الوقت بمفرده وهو يلعب ويلهو بها لكي تعود عليها.عليكي التعامل مع الطفل أثناء خلوده للنوم بكل هدوء وحنان، والبعد كل البعد عن العصبية قدر المستطاع، حتى لا تزيدي من توتر الطفل، وتجعليه يفعل هذا مجبرًا وخوفًا منك.اذهبي مع طفلك عند الذهاب الى النوم لمدة لاتقل عن ربع ساعة، حتى يشعر بالأمان والطمأنينة، وتحدثي معه أو اقرأي له قصص وعندما يدخل في النوم اتركيه.يجب عليك معرفة الأشياء التي لا يرغب فيها طفلك، وامنعيها مثل إذا كان الطفل لا يحب الظلام، لا تتركيه في الظلام ووفري له إضاءة خفيفة أثناء النوم.