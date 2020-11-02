97 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26،732 إصابة.ومن بين الـ97 إصابة الجديدة، جاءت 79 إصابة محلية و18 إصابة من القادمين من الخارج.ومثل عدد اليوم حدث تراجع قدره 27 إصابة عن اليوم السابق، لينخفض إلى أقل من 100 إصابة في 6 أيام.إلا أن هذا العدد ليس حجما صغيرًا، إذ أن عدد الاختبارات التي أجريت يوم أمس الأحد، يعد تراجعًا حادًا بالمقارنة مع عدد الاختبارات التي تجرى في أيام الأسبوع.وتجاوز عدد الإصابات الجديدة 8 مرات حاجز الـ100 إصابة في الأسبوعين الأخيرين (من يوم 20 أكتوبر حتى اليوم).