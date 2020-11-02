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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ترامب يقيم حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:42 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال مسئول أمريكي، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب سيقيم حفل ليلة الانتخابات مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض.

وأوضح المسئول أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا، حسبما نقلت رويترز.

وكان الحفل مقررًا في فندق ترامب إنترناشونال بواشنطن على بعد بنايات معدودة من البيت الأبيض لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، يوم الجمعة، أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري ألغى خطط الظهور في الفندق وفضل متابعة النتائج من البيت الأبيض.

في سياق متصل، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة تقارير إعلامية، قالت إنه ينوي الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل تحديد النتائج الكاملة للتصويت، واصفا هذه التقارير بـ"الكاذبة".

وأضاف ترامب مع ذلك، متطرقا إلى قضية فرز الأصوات: "لا أعتقد أن انتظار مثل هذا الوقت الطويل بعد الانتخابات أمر عادل".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل في وقت سابق عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الجمهوري ترامب، قد يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم 3 نوفمبر دون انتظار نتائج التصويت حال تقدمه على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات أوهايو وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وتكساس وآيوا وأريزونا وجورجيا".

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