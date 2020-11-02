3 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا فى الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني، وجميعها في منطقة شينجيانغ الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل ما إجماليه 30 حالة جديدة بدون أعراض، بينها 24 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني يوم الأحد.وأضافت أنه تم تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي يوم الأحد.ولفتت اللجنة إلى أن حالة واحدة جديدة مشتبه بإصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني تم تسجيلها في شانغهاي، بينما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ذات صلة بالمرض.