تشيلى تجرى 41 ألف اختبار كورونا فى يوم

أجرت تشيلي 41152 اختبارا، خلال الساعات الـ24 الماضية، للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وبذلك يصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت منذ بداية الوباء هنا إلى 4349913، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة اليوم.وقال وزير الصحة إنريكي باريس إن "عدد الاختبارات التي يمكننا الإبلاغ عنها اليوم هو انعكاس لجهد مشترك بين الجامعات وشبكات (الرعاية الصحية) العامة والخاصة، التي عملت باستمرار لمواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا الجديد".وكشفت الاختبارات عن 1607 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 511864.وخلال الساعات الـ24، توفي 40 مريضا إضافيا من جراء كوفيد-19 ليرتفع عدد الوفيات إلى 14247.