إيران: ظريف أجرى 3 اختبارات لكورونا

قالت خارجية إيران، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أجرى 3 اختبارات لكورونا الأول نتيجته إيجابية والآخران سلبيان.وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، إصابة الوزير محمد جواد ظريف بفيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، ردا على أسئلة المراسلين، بشأن إصابة وزير الخارجية: "أحد تحاليله كان إيجابيا، لكن مع إجراء اختبارين وتكرار التحاليل مرة أخرى، تبين أنه لم يكن مصابا بكورونا".