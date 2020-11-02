بعد وصف منافسه الانتخابات بـ«المهزلة».. رئيس تنزانيا: سأعمل مع خصومى

تعهد رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، بالعمل مع خصومه بعد تحقيقه فوزا ساحقا في انتخابات وصفها منافسه الرئيسي بأنها مهزلة، وقالت الولايات المتحدة إن مخالفات واسعة النطاق شابتها.وتأتي هذه المبادرة قبل مظاهرات دعت إليها المعارضة الاثنين احتجاجا على نتائج الانتخابات.وقال ماجوفولي في العاصمة دودوما: "سأكون خادما لجميع التنزانيين.. أود أن أشكر المتنافسين على الرئاسة على مشاركتهم".وطبقا للنتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات يوم الجمعة فقد حصل ماجوفولي على 84 في المئة من الأصوات مقابل 13 في المئة لمنافسه الرئيسي توندو ليسو.وقال رئيس تنزانيا "أعد بالعمل معكم لضمان تحقيق التنمية الوطنية.. التنمية غير حزبية.. السياسة ليست حربا وليست صراعا فكلنا تنزانيون".ورفض "حزب ليسو" وحزب معارض آخر يوم السبت، النتائج ودعوا إلى احتجاجات وطالبا بإجراء انتخابات جديدة.وقالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق إزاء تقارير تظهر وجود "تدخل ممنهج في العملية الديمقراطية".وقالت السفارة الأمريكية في دار السلام إن التصويت شابته مزاعم عن حدوث مخالفات تشمل استخدام القوة ضد المدنيين العزل والتوقيع المسبق على بطاقات الاقتراع واحتجاز مسؤولي المعارضة وفرض قيود على دخول ممثلي الأحزاب السياسية لمراكز الاقتراع.وأشارت بريطانيا يوم الأحد إلى مخالفات مماثلة وطالبت السلطات بإجراء تحقيق.