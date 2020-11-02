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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

5 معلومات عن كنزى الزينى ملكة جمال المراهقات 2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:10 ص
كنزى الزينى
كنزى الزينى
شيماء دهب
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حصدت المتسابقة كنزي الزيني لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق.، وأعلنت سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

وإليكم 5 معلومات عن كنزي الزيني:

1- تبلغ من العمر 18 عامًا.

2- حصلت على لقب ملكة الأناقة بفعاليات المسابقة.

3- قامت بزيارة لمستشفى سرطان الأطفال لدعمهم وزيارة معالم الإسكندرية.

4- تسعى لأن يكون لها خط مكياج خاص بها.

5- تسعى أن تعمل موديل خلال الفترة القادمة.

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق مصمم الأزياء أحمد مغازي، وسفير النوايا الحسنة روي فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فيراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.
كنزى الزينى
كنزى الزينى
كنزى الزينى
كنزى الزينى
كنزى الزينى
كنزى الزينى

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