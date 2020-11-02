مولدوفا... ساندو تتقدم على دودون بالانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات في مولدوفا، اليوم الإثنين، تقدم زعيمة حزب العمل والتضامن المعارض، مايا ساندو، التي تولت سابقًا منصب رئيس الوزراء، في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 98% من الأصوات.وأفادت اللجنة بأن مايا ساندو تقدمت على الرئيس الحالي إيور دودون، بعدما حصدت حسب النتائج المرحلية 34.39% من أصوات الناخبين.يذكر أن الرئيس الحالي للبلاد، إيجور دودون، حصل على 34.11% من أصوات الناخبين.يشار إلى أن القانون ينص على أنه للاعتراف بصحة الانتخابات، يجب أن تتجاوز نسبة المشاركة 33.3%.وتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي (22.00 بتوقيت موسكو).