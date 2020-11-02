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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مولدوفا... ساندو تتقدم على دودون بالانتخابات الرئاسية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:10 ص
الانتخابات في مولدوفا
الانتخابات في مولدوفا
وكالات
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أعلنت لجنة الانتخابات في مولدوفا، اليوم الإثنين، تقدم زعيمة حزب العمل والتضامن المعارض، مايا ساندو، التي تولت سابقًا منصب رئيس الوزراء، في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 98% من الأصوات.

وأفادت اللجنة بأن مايا ساندو تقدمت على الرئيس الحالي إيور دودون، بعدما حصدت حسب النتائج المرحلية 34.39% من أصوات الناخبين.

يذكر أن الرئيس الحالي للبلاد، إيجور دودون، حصل على 34.11% من أصوات الناخبين.

يشار إلى أن القانون ينص على أنه للاعتراف بصحة الانتخابات، يجب أن تتجاوز نسبة المشاركة 33.3%.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي (22.00 بتوقيت موسكو).

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