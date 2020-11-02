اختيار نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

حصدت المتسابقة نسمة عطا الله لقب ملكة جمال مصر 2020، كما حصدت المتسابقة فيرجينا هاني لقب "ميس جراند انترناوشونال"، وديانا حامد " ملكة جمال البيئة".كما تم اختيار الوصيفات كالتالي سارة صابر ومريم صلاح، وذلك بحفل ضخم أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور العديد من مهتمي الجمال والموضة.وضمت لجنة التحكيم، برئاسة الدكتورة آمال رزق، مصمم الأزياء أحمد مغازي، سفير النوايا الحسنة روى فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فيراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.