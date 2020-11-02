كنزى الزينى تحصد لقب ملكة جمال المراهقات 2020 (صور)

حصدت المتسابقة كنزي الزيني لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق.وقالت كنزي (18 عامًا)، في تصريح لـ"الدستور": "لم أكن اتخيل أن أحصد على اللقب وبالفعل استفدت للغاية من مشاركتي بالمسابقة وفعاليتها، ولحظة ارتداء التاج كانت بالنسبة لي فخر اعتز به، وأوجه الشكر لكل من ساهم لحصولي على اللقب".وضمت لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق مصمم الأزياء أحمد مغازي، وسفير النوايا الحسنة روى فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فيراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.