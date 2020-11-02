بى. بى. سى: الأمير البريطانى وليام أصيب بكورونا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم، نقلا عن مصادر بقصر كنسنجتون، أن الأمير وليام أصيب بفيروس كورونا في أبريل، وذلك في وقت مقارب لتاريخ إصابة والده الأمير تشارلز بنفس العدوى.وكان أصيب ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، وقال بيان صادر عن مكتب ولي عهد المملكة المتحدة، إن أمير ويلز كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض، مشيرًا إلى الأمير تشارلز البالغ من العمر 72عامًا، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية.