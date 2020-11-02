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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

فتيات «ميس إيجيبت 2020» يتألقن بإطلالات متنوعة (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:09 ص
ميس إيجيبت 2020
ميس إيجيبت 2020
شيماء دهب
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تألقت فتيات "ميس إيجيبت" و"ملكة المراهقات" 2020 بفساتين سهرة متنوعة من تصميم أحمد مغازي، وهو عضو لجنة تحكيم، بالمسابقة التى تُقام حاليًا لاختيار الفائزتين باللقب وسط حضور من جانب المهتمين بعالم الأزياء والموضة.

بدأت المتسابقات بتعريف أنفسهن بفساتين سهرة قصيرة من تصميم "مغازى"، مع تألق ظهرت مقدمة الحفل نانسي مجدي ملكة جمال مصر السابقة، وإطلالة ريم رأفت ملكة جمال مصر السابقة، وكذلك رئيسة المسابقة الدكتورة آمال رزق، وسط تنوع في الألوان واختيارات التصاميم.

وقال مصمم الأزياء أحمد مغازي، خلال مشاركته بالحفل، إنه سعيد للغاية للمشاركة في مثل هذا الحفل، حيث إنه صمم كافة هذه الفساتين في 10 أيام، وحرص على التنويع في الألوان والقصات، كل بحسب ما يناسبه، أما الفتيات فاختار لهن الإطلالة الأولى وهي عبارة عن فساتين ذهبية لامعة قصيرة.

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