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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة الكاتب الأجنبى المخضرم روبرت فيسك

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
روبرت فيسك
روبرت فيسك
وكالات
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توفي المراسل والكاتب الأجنبي المخضرم روبرت فيسك بعد إصابته بسكتة دماغية في منزله في دبلن، بحسب صحيفة "ايرش تايمز".

وكان "فيسك" قد نقل إلى مستشفى سانت فينسنت منذ أيام حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير عن عمر 74 عامًا.

ووصفته صحيفة نيويورك تايمز فى 2005 بأنه "ربما أشهر مراسل أجنبي في بريطانيا، فاز فيسك بالعديد من الجوائز المرموقة على مدار حياته المهنية لتغطيته للشرق الأوسط".

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