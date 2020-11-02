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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

53 وفاة جديدة بكورونا فى موسكو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
كورونا فى موسكو
كورونا فى موسكو
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأحد، عن تسجيلها 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، في استقرار نسبي لمؤشر ضحايا المرض على أساس يومي.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 53 حالة جديدة، مقابل 55 في بيانات الجمعة و52 في إحصائية السبت، مشيرا إلى أنه تم تأكيد وجود الالتهاب الرئوي للضحايا بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 6873 شخصا، بعد أن كانت 6820 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 429409 إصابات مؤكدة، بينها 314791 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأحد 5261 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 18665 إصابة و245 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية مع ذلك أن عملية التلقيح الجماعي لسكان البلاد ضد الفيروس يتوقع أن تبدأ خلال شهر نوفمبر.

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