مسجل يرش «ماء نار» فى وجه شقيقين بقطار المحلة

وقعت بمنطقة الرجبي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة حين أقدم مُسجل على رش حمض النيتريك "ماء نار" في وجه شقيقان يعملان في تجارة الملابس أثناء استقلالهما القطار متجهين لمدينة طنطا بسبب خلافات مالية، وفر هاربًا، وأسفر الحادث عن إصابة أحدهما بحروق وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول مواطن لمستشفى المحلة العام مصابًا بحروق.وبسؤال المجني عليه وشقيقه، أكدا أنه أثناء استقلالهما قطار المنصورة طنطا، فوجئا بالمتهم يلقي زجاجة ماء نار عليهما وفر هاربًا، بسبب خلافات مالية بينهم.وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وضبط المتهم تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وضباط مباحث قسمي أول وثان المحلة، ويواصل رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.