زلزال بقوة «5 ريختر» يضرب روسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الإثنين، شرق شبه جزيرة كامتشاكا في أقصى شرق روسيا.وأفاد فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في شبه الجزيرة بأن زلزالا بقوة 5 درجات وقع فجر الإثنين بالتوقيت المحلي وكان مركزه في الساحل الشرقي بكامتشاتكا على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 25 كيلومترا من بلدة أست-كامتشاتسك.وأشارت الهيئة إلى أن سكان بعض مناطق شرق كامتشاتكا شعروا بهزات أرضية بقوة تراوحت بين 4 و5 درجات.بدورها، أفادت إدارة وزارة الطوارئ المحلية بأنه لم يتم حتى الآن ورود أي تقارير حول إصابات أو أضرار جراء الزلزال، مشيرة إلى أن وحداتها تقوم حاليا بتفقد المنازل والمنشآت العامة.