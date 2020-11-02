زلزال بقوة «5 ريختر» يضرب روسيا
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
وكالاتطباعة
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الإثنين، شرق شبه جزيرة كامتشاكا في أقصى شرق روسيا.
وأفاد فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في شبه الجزيرة بأن زلزالا بقوة 5 درجات وقع فجر الإثنين بالتوقيت المحلي وكان مركزه في الساحل الشرقي بكامتشاتكا على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 25 كيلومترا من بلدة أست-كامتشاتسك.
وأشارت الهيئة إلى أن سكان بعض مناطق شرق كامتشاتكا شعروا بهزات أرضية بقوة تراوحت بين 4 و5 درجات.
بدورها، أفادت إدارة وزارة الطوارئ المحلية بأنه لم يتم حتى الآن ورود أي تقارير حول إصابات أو أضرار جراء الزلزال، مشيرة إلى أن وحداتها تقوم حاليا بتفقد المنازل والمنشآت العامة.
وأفاد فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في شبه الجزيرة بأن زلزالا بقوة 5 درجات وقع فجر الإثنين بالتوقيت المحلي وكان مركزه في الساحل الشرقي بكامتشاتكا على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 25 كيلومترا من بلدة أست-كامتشاتسك.
وأشارت الهيئة إلى أن سكان بعض مناطق شرق كامتشاتكا شعروا بهزات أرضية بقوة تراوحت بين 4 و5 درجات.
بدورها، أفادت إدارة وزارة الطوارئ المحلية بأنه لم يتم حتى الآن ورود أي تقارير حول إصابات أو أضرار جراء الزلزال، مشيرة إلى أن وحداتها تقوم حاليا بتفقد المنازل والمنشآت العامة.