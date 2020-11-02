دوللى شاهين تتألق على مسرح ملكة جمال مصر

تألقت الفنانة دوللي شاهين، على مسرح ملكة جمال مصر 2020، خلال حفل اختيار الملكة وملكة جمال المراهقات، في حفل يُقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.وظهرت الفنانة مرتدية فستان أرزق من تصميم أحمد مغازي، كما اختارت تسريحة شعر ذيل حصان مع تركه منسدلًا للوراء في إطلالة أنثوية جذابة، وغنت أغنيتين هما "الحاجة دعيالك"، و"أنا زي أي بنت"، وتفاعل معها كافة الحضور.ويُقام الآن حفل اختيار ملكة جمال مصر وملكة جمال المراهقات 2020، وسط حضور كافة المهتمين بعالم الموضة والأزياء، وذلك بتنافس 22 فتاة على لقب ملكة جمال المراهقات و21 فتاة على لقب ملكة جمال مصر "بنت مصر" 2020.ضمت لجنة التحكيم، برئاسة الدكتورة آمال رزق، مصمم الأزياء أحمد مغازي، سفير النوايا الحسنة روى فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فيراس سعيد، ووالفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.