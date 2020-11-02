الحكومة المغربية: وضع كورونا يدعو للقلق

اعتبر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم، أن الوضع الوبائي الحالي الناجم عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بلاده يدعو للقلق.وقال العثماني، في تصريح صحفي، إنه في الوقت الذي أعلنت فيه دول كثيرة عن موجة ثانية من تفشي الفيروس، وما يخلفه ذلك من تداعيات وآثار اجتماعية واقتصادية وصحية، فإن الوضع الوبائي في بلاده يبقى مع ذلك "مقلقا".ودعا العثماني، في هذا الصدد، كافة المواطنات والمواطنين المغاربة إلى التعبئة والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية والأمنية، قائلا إن "سلوكنا جميعا هو الذي يمكن أن يتحكم في هذا الوباء مستقبلا وبالتالي التقليل من عدد الإصابات والوفيات".من جهة أخرى نفى العثماني اعتزام بلاده العودة الى الحجر الصحي الشامل، كما تشير الى ذلك بعض الشائعات، مؤكدا أن الحكومة المغربية نهجت منذ تسجيل أول حالة لـ (كوفيد-19) في البلاد سياسة "الشفافية والوضوح والصراحة".وأعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم في أحدث حصيلة لها عن تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 222 ألفًا و544، فيما وصلت حالات الوفيات إلى 3762، أما حالات الشفاء فقد بلغت لحد الآن 184 ألفًا و313.ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة السابعة، وذلك حتى العاشر من نوفمبر الجاري من أجل الحد من انتشار مرض (كوفيد-19)، الذي عرف خلال الآونة الأخيرة وتيرة تصاعدية، اضطرت معها السلطات الى إغلاق مدن بكاملها.