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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تفاصيل حفل ملكة جمال مصر 2020 (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:19 ص
حفل ملكة جمال مصر
حفل ملكة جمال مصر 2020
شيماء دهب _ تصوير طارق الجباس
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أقيم حفل ملكة جمال مصر وسط حضور من جانب المهتمين بعالم الموضة والأزياء، وذلك بتنافس 22 فتاة على لقب ملكة جمال المراهقات و21 فتاة على لقب ملكة جمال مصر "بنت مصر" 2020، وذلك بأحد فنادق الكبرى بالقاهرة.

وبدأ الحفل بتعريف المتسابقات أمام لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، ثم عرض يقدم دور المرأة في المجتمع بعرض نماذج وانجازات شخصيات مصرية مع مشهد تمثيلي من جانب المتسابقات للشخصيات وارتداء الملابس التي تجعلهم مثلهم وعرض مسيرتهم على الجمهور من خلال أداء صوتي، والشخصيات كانت أمثال حتشبسوت، ونبوية موسى، وشجرة الدر، وأم كلثوم.

وتخلل الحفل أيضًا عرض فيديوهات للمتسابقات لوضع الجمهور وكأنهم شاهدوا كافة الفعاليات والأنشطة الخاصة بهن داخل المسابقة، فتم عرض فيديوهات تمارين الفتيات والمسابقة التي تمت بينهن لاختيار أفضل فتاة رياضية، ثم عرض فيديو لهن خلال مسابقة ملكة الأناقة وفيها يتم اختيار أفضل فستان من الزمن الجميل السبعينيات والثمانينيات.

كما تم عرض فيديو للزيارات التي تمت للفتيات من زيارتهم للأهرامات وسفرهن لمحافظة الإسكندرية وزيارة المعالم السياحية الخاصة بها والزيارة للمنصورة وزيارتهن للجمعيات الخيرية ودور الأيتام للحث على العمل المجتمعي.

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق مصمم الأزياء أحمد مغازي، وسفير النوايا الحسنة روي فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فيراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.

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