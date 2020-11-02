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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

طهران تؤكد: لن نسمح بنقل السلاح أو الجنود إلى أرمينيا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:54 ص
عباس عراقجي
عباس عراقجي
وكالات
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أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لن ولم تسمح بنقل أسلحة أو قوات عسكرية إلى أرمينيا في نزاعها مع جمهورية أذربيجان على منطقة ناجورني قره باغ المتنازع عليها بين البلدين.

وأوضح عراقجي في مقابلة مع قناة ITV الأذربيجانية وبثها التلفزيون الإيراني مساء الأحد، أن "إيران تنفي تمامًا المزاعم القائمة حول إرسال أسلحة وقوات عسكرية من إيران إلى أرمينيا، ومنذ بداية الجولة الجديدة من الصراع في ناجورني قره باغ أغلقنا حدودنا مع أرمينيا ولن ولم نسمح بنقل الأسلحة إلى أطراف النزاع".

واعتبر المسؤول الإيراني إن "مبادرة بلاده جاءت بحسن نية.. لإنهاء الخسائر البشرية وغير البشرية"، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرة الإيرانية مرهون بمنع تدخل بعض الدول خارج المنطقة.

وتابع: "إذا كانت جميع الأطراف لديها حسن نية وتم منع تدخل بعض الدول خارج المنطقة التي تسعى إلى تدمير العلاقات، فيمكننا الوصول إلى نتيجة وإنهاء الحرب في منطقة ناجورني قره باغ".

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