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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضعف الإقبال على التصويت يتصدر المشهد فى استفتاء الجزائر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:41 ص
انتخابات الجزائر
انتخابات الجزائر
وكالات
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اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد، لكن لم يظهر الإقبال حماسا يذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية العام الماضي.

ويضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في "الحراك" الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري.

ومن جانبه، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي إن نسبة المشاركة الأولية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى اليوم الأحد بلغت 23.7% بإجمالي 5 ملايين و586 ألفًا و259 ناخبًا في الداخل.

وأضاف شرفي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد بمقر سلطة الانتخابات، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء صباح غدٍ الإثنين في مؤتمر صحفي يُعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وأُغلقت في تمام السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت القاهرة) صناديق الاقتراع لتبدأ عملية الفرز.

وكان شرفي قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و475 ألفًا و310 ناخبين.

وأضاف شرفي أن عدد الناخبين المسجلين في الداخل يبلغ 23 مليونًا و568 ألفًا و12 ناخبًا، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 907 آلاف و298 ناخبًا، فيما يبلغ عدد المنظمين 58 ألفًا و286 منظمًا، و966 مراقبًا.

وتابع أن عدد المراكز الانتخابية في الداخل يبلغ 13 ألفًا و236 مركزًا تضم 61 ألفًا و108 مكاتب تصويت، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في الخارج 43 مركزًا تضم 356 مكتب تصويت.

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