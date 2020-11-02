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عالم

الرئيس اليمنى: تنفيذ اتفاق الرياض يأتى لمصلحة البلاد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:54 ص
عبدربه منصور هادي
عبدربه منصور هادي
وكالات
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أعرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن ثقته تجاه المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق يأتي لمصلحة البلد وتوحيد جهود الجميع وصولًا لتحقيق الهدف الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة وهزيمة مشروع ايران في اليمن والمنطقة.

وقال خلال لقاء بمستشاريه اليوم في مدينة الرياض: "نثق بجهود المملكة في انجاح اتفاق الرياض وآلية تسريعه وتدعيمه بحزمة اقتصادية لدعم استقرار العملة ودعم الحكومة في مهامها الجديدة وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني ".

وأكد أن قيادة الشرعية كانت ولا زالت تنظر لاتفاق الرياض كمنطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور واستعادة الدولة وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن القيادة بذلت ولازلت كل الجهود لتنفيذ الاتفاق حرفيًا وتعاطت بكل إيجابية مع بنوده.

وأطلع الرئيس اليمني، مستشاريه على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة ومنها ما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ورعاية من المملكة الذي يعول عليه في توحيد الجهود لمواجهة مشروع التمرد والانقلاب الحوثي.

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