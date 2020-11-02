تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسجلة لدى وزارة الصحة السورية اليوم، لتسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 5789.وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل شفاء 45 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2021.وتابعت: "تم تسجيل وفاة أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 292".كان عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع الماضي أقل من 50 إصابة يوميًا.