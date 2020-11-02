إقبال متزايد على منافذ بيع الكتاب بـ«ثقافة الوادى الجديد»

قال محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن الإقبال يتزايد على منافذ بيع الكتاب بفرع ثقافة الوادي الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث تم افتتاح منفذين خلال شهر أكتوبر الماضي ببيت ثقافة القصر بالداخلة، بالإضافة إلى منافذ بكل من ثقافة الجديدة، ومكتبة الطفل والشباب بباريس، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد.وأضاف نبيل، في بيان مساء الأحد، أن الهدف من إنشاء منافذ بيع الكتب هو تحقيق مبادئ العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن على السواء، ونشر الأفكار الإيجابية، ومحاربة الأفكار الهدامة.وتابع نبيل أن رواد المعرض أبدوا إعجابهم بالكتب والمجلات المتنوعة، ما بين الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والموسوعات العلمية والفلسفة ومجلة قطر الندى، من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.