محافظ سوهاج يتفقد موقع حادث انهيار منزل (صور)

َانتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، إلى موقع حادث انهيار منزل بـ حارة متفرعة من شارع بحري مدرسة النجاح بمنطقة سيالة أولاد نصير بحي غرب سوهاج، لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور مدحت القاضي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفريدة سلام رئيس حي غرب، وممثلي الصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعي وشركات المياه والكهرباء والغاز وقوات الشرطة.ووجه الفقي، بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارًا مساء اليوم بانهيار منزل مكون من ٤ طوابق بمنطقة سيالة أولاد نصير بحي غرب سوهاج، وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، حيث قامت الوحدة المحلية لحي غرب بفصل المرافق عن المنزل والمنازل المجاورة، وفرض كردون أمنى عن طريق قسم أول شرطة سوهاج.وأسفر الحادث حتى الآن عن إصابة ٣ أشخاص تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي، وجارى رفع الأنقاض، وحصر الخسائر.