رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء باكستان: ليس لدينا تفضيلات معينة فى أفغانستان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
عمران خان
عمران خان
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية الأحد إن، بلاده ليس لديها تفضيلات معينة في أفغانستان وأن جل اهتمامها هو ألا تسمح حكومة أفغانية مستقبلية لأي دولة بأن تستخدم التراب الأفغاني ضد باكستان.

وأضاف خان أنه ناقش هذه المسألة مع عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان وقلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي، مشيرًا إلى أن لا أحد بوسعه أن يتنبأ بمستقبل أفغانستان، ومشددًا على دور بلاده في عملية السلام في أفغانستان.

وتعتبر باكستان وجود الهند النشط في أفغانستان تهديدًا لمصالحها الوطنية وطالما قالت إن الهند تستخدم التراب الأفغاني لشن هجمات على باكستان، ونفت كابول ونيودلهي هذه الاتهامات مرارا.

وأقامت كابول ونيودلهي علاقات وثيقة على مر السنين وكانت الهند داعمًا رئيسًا لأفغانستان على مدى العقدين الماضيين، ودفعت الخلافات بين الهند وباكستان على إقليم كشمير باكستان إلى اعتبار وجود نيودلهي في أفغانستان تهديدًا لأمنها القومي.

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

دفعة جديدة في يناير.. صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

موعد الجمعة البيضاء 2020

ممنوع دخول الرجال.. حكاية «سوق الستات» بالصف (صور)

أمريكا تطالب الحكومات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن

اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

مؤتمر الناشرين بالشارقة يكشف أثر «كورونا» على صناعة الكتاب