تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 2-11-2020

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوموننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 2-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.حالة الطقس اليومويشهد نهار اليوم الإثنين، طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، مائلًا للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، لطيفًا ليلًا على جنوب سيناء طقس معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصردرجات الحرارة العظمى - الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 27 19الإسكندرية 24 21تصل الحرارة في وادي النطرون 26 20طنطا 26 19تصل الحرارة في شبين الكوم 27 19دمنهور 25 19تصل الحرارة في بلطيم 25 19مطروح 24 18تصل الحرارة في السلوم 23 18سيوة 24 16تصل الحرارة في بورسعيد 26 22دمياط 25 22تصل الحرارة في الزقازيق 27 19المنصورة 26 19تصل الحرارة في الإسماعيلية 28 20السويس 28 20تصل الحرارة في العريش 27 21رفح 26 21تصل الحرارة في رأس سدر 28 22نخل 23 17تصل الحرارة في نويبع 28 24طابا 26 23تصل الحرارة في كاترين 28 14الطور 28 22تصل الحرارة في شرم الشيخ 30 24الغردقة 30 24تصل الحرارة في مرسى علم 30 23الفيوم 28 18تصل الحرارة في بني سويف 28 19المنيا 29 19تصل الحرارة في أسيوط 30 19سوهاج 30 20تصل الحرارة في قنا 31 20الأقصر 31 21تصل الحرارة في أسوان 32 22إدفو 32 21تصل الحرارة في أبو سمبل 32 20الوادي الجديد 30 21تصل الحرارة في شلاتين 30 25أبورماد 30 25تصل الحرارة في حلايب 29 26