تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 2-11-2020
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
وسام عطيةطباعة
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 2-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الإثنين، طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، مائلًا للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، لطيفًا ليلًا على جنوب سيناء طقس معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 27 19
الإسكندرية 24 21
تصل الحرارة في وادي النطرون 26 20
طنطا 26 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 27 19
دمنهور 25 19
تصل الحرارة في بلطيم 25 19
مطروح 24 18
تصل الحرارة في السلوم 23 18
سيوة 24 16
تصل الحرارة في بورسعيد 26 22
دمياط 25 22
تصل الحرارة في الزقازيق 27 19
المنصورة 26 19
تصل الحرارة في الإسماعيلية 28 20
السويس 28 20
تصل الحرارة في العريش 27 21
رفح 26 21
تصل الحرارة في رأس سدر 28 22
نخل 23 17
تصل الحرارة في نويبع 28 24
طابا 26 23
تصل الحرارة في كاترين 28 14
الطور 28 22
تصل الحرارة في شرم الشيخ 30 24
الغردقة 30 24
تصل الحرارة في مرسى علم 30 23
الفيوم 28 18
تصل الحرارة في بني سويف 28 19
المنيا 29 19
تصل الحرارة في أسيوط 30 19
سوهاج 30 20
تصل الحرارة في قنا 31 20
الأقصر 31 21
تصل الحرارة في أسوان 32 22
إدفو 32 21
تصل الحرارة في أبو سمبل 32 20
الوادي الجديد 30 21
تصل الحرارة في شلاتين 30 25
أبورماد 30 25
تصل الحرارة في حلايب 29 26
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 2-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الإثنين، طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، مائلًا للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، لطيفًا ليلًا على جنوب سيناء طقس معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 27 19
الإسكندرية 24 21
تصل الحرارة في وادي النطرون 26 20
طنطا 26 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 27 19
دمنهور 25 19
تصل الحرارة في بلطيم 25 19
مطروح 24 18
تصل الحرارة في السلوم 23 18
سيوة 24 16
تصل الحرارة في بورسعيد 26 22
دمياط 25 22
تصل الحرارة في الزقازيق 27 19
المنصورة 26 19
تصل الحرارة في الإسماعيلية 28 20
السويس 28 20
تصل الحرارة في العريش 27 21
رفح 26 21
تصل الحرارة في رأس سدر 28 22
نخل 23 17
تصل الحرارة في نويبع 28 24
طابا 26 23
تصل الحرارة في كاترين 28 14
الطور 28 22
تصل الحرارة في شرم الشيخ 30 24
الغردقة 30 24
تصل الحرارة في مرسى علم 30 23
الفيوم 28 18
تصل الحرارة في بني سويف 28 19
المنيا 29 19
تصل الحرارة في أسيوط 30 19
سوهاج 30 20
تصل الحرارة في قنا 31 20
الأقصر 31 21
تصل الحرارة في أسوان 32 22
إدفو 32 21
تصل الحرارة في أبو سمبل 32 20
الوادي الجديد 30 21
تصل الحرارة في شلاتين 30 25
أبورماد 30 25
تصل الحرارة في حلايب 29 26