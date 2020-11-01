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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

التقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بوفد إحدي الشركات المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية لبحث إنشاء البوابة الجغرافية للمحافظة في إطار خطة مشروع التحول الرقمي بالمحافظة ، وذلك بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية

نائب محافظ الوادى الجديد تبحث إنشاء بوابة جغرافية للمحافظة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:45 م
نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد
محمد مهدي
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التقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بوفد إحدي الشركات المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية لبحث إنشاء البوابة الجغرافية للمحافظة في إطار خطة مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، وذلك بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية.

وتم مناقشة إطلاق عدة تطبيقات إلكترونية لتلقي شكاوي المواطنين وسرعه بحثها والرد عليها، وكذلك تنفيذ خريطة سياحية واستثمارية للمحافظة وغيرها من التطبيقات التي تسهم في تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.

كما شهدت «مجدي»، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بحضور المهندس محمد فراج مدير قطاع الصعيد بمؤسسة مصر الخير، ومحمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي بالمحافظة ضمن تنفيذ البرنامج القومي اتنمية الطفولة المبكرة.
نائب محافظ الوادى الجديد
نائب محافظ الوادى الجديد
نائب محافظ الوادى الجديد
نائب محافظ الوادى الجديد

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