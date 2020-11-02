كاملة أبو ذكرى تتهم الفنانين الشباب بمسلسل «100 وش» بالغرور

أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري عن استيائها الشديد من فنانين مسلسل «100 وش» الشباب، واتهمتهم بالغرور بعد نجاح العمل، ونصحتهم بالتراجع عن هذه الصفة.وشاركت «كاملة» منشور لها عبر صفحتها على «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «عرفت وًسمعت ووتأكدتأن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر علي تصرفاتهم، عايزه أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين».وأضافت: «ده انتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية إلي قدمتوها،الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه، انتم مين أصلًا، كلنا مين أصلًا، دكتور مجدي يعقوب متواضع، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي».