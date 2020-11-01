نادية مصطفى وسوما تطربان الجمهور بمهرجان الموسيقى (صور)

قدم عدد من نجوم الطرب فقرة موسيقية في حفل افتتاح النسخة التاسعة والعشرون من مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح النافورة الجديد.وشارك في الحفل كل من المطربة نادية مصطفى، والمطربة سوما التي قدمت أغنية "قال جاني بعد يومين" للنجمة سميرة سعيد، وأحمد إبراهيم، وسارة سحاب، وإيمان عبدالغنى، وأحمد عفت، وأميرة أحمد، ومي حسن، وياسر سليمان، وآيات فاروق، وغادة آدم، وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب، وقدم هؤلاء المطربين مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، وحلمي بكر، ومحمد سلطان.وافتتح المايسترو سليم سحاب فعاليات المهرجان بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه، وحضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر ورئيس مهرجان الموسيقى العربية جيهان مرسي.وقامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بتكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، هم: الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحي مهدي، والمطرب ماهر العطار، وأعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والمطربة منى عبدالغني، والمطرب علاء عبدالخالق، والمطربة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد القطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري الذي يقام معرضًا لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.وتزينت دار الأوبرا المصرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة الذي تم تشييده خصيصا لاستقبال حفلات المهرجان ويتسع مسرح النافورة لأكثر من 1000 مشاهد، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.ويعد أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لـ مهرجان الموسيقى العربية كلا من: صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش ومحمد الحلو.