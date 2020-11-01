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محافظات

كفر الشيخ تستضيف المؤتمر الأدبى لإقليم شرق الدلتا الثقافى فى دورته الـ 19

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:15 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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يشهد المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، عقد فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في دورته التاسعة عشر خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر القادم، تحت عنوان "نحو ثقافة جماهيرية فاعلة" دورة الأديب أحمد ماضي"، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يرأس المؤتمر الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، وأمين عام المؤتمر الدكتور أكرم عقل رئيس نادي دسوق، بحضور كوكبة من أدباء وشعراء محافظات الإقليم والقيادات الثقافية والتنفيذية.

أكدت الدكتورة جاكلين بشرى مدير عام ثقافة كفر الشيخ، أن نورالدين، وافق على انعقاد المؤتمر بالمركز الثقافي، مشيرة إلى أن فعاليات المؤتمر تبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر بافتتاح معرض الفن التشكيلي والجوبلان بجانب معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، يعقبه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وتتضمن السلام الوطني والكلمات الترحيبية.

ويتضمن كلمة لـ أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأشرف أبو جليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ثم تسليم الدروع التذكارية للأدباء المكرمين، "رضا البهات، عبدالعزيز حسن إسماعيل، الراحل ممدوح المتولي".

وأضافت بشرى، ويتضمن اليوم الأول للمؤتمر بالجلسة البحثية الأولى في الواحدة والنصف بعنوان "الإبداع والجمهور آليات الاتصال والانفصال" للباحثين الدكتور أيمن تعيلب، والدكتور رامى هلال، تدير الجلسة رشا الفوال، يليها في الخامسة مساء الجلسة البحثية الثانية بعنوان "مناهج التعليم بين التلقين والابداع" مع الباحثين الدكتور عبده كساب، والدكتورة إيناس الهياتمي، ويدير الجلسة أيمن عباس، وفي التاسعة يقام فعاليتين بالتوازي الأولى أمسية قصصية يديرها سمير الفيل، والثانية أمسية شعرية يديرها مصطفى مقلد، ويختتم اليوم بلقاء فني في التاسعة مساء.

أما فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر تبدأ في العاشرة صباحا بالجلسة البحثية الثالثة "الجانب التطبيقي" يشارك فيها الباحثون علاء عيسى، حلمى ياسين، صلاح مصباح، مصطفى أبو هلال ويديرها هيثم منتصر، ثم تبدأ الجلسة البحثية الرابعة في الثانية عشرة ظهرًا بعنوان "جلسة السرد" مع الباحثين الدكتور أحمد الحسيني، والدكتور صادق النجار، وفاتن شوقي، تديرها منى عبدالباقي، يليها في الخامسة مساء مائدة مستديرة بعنوان "الثقافة بين الواقع الإبداعي وتفاعل الجمهور" إدارة الدكتور محمود سعيد بالتوازي مع مائدة مستديرة عن مناقشة الإنتاج الإبداعي للكاتب أحمد ماضي يديرها الدكتور السعيد الطنطاوي، ويختتم اليوم الثاني بأمسية شعرية في السابعة مساء ويديرها صلاح بدران.

أما فعاليات اليوم الثالث، الجلسة البحثية الخامسة بعنوان "الإمكانات الثقافية المؤسسية بين الاستثمار والإهدار" في العاشرة صباحًا ويشارك فيها هشام الخميسي وتديرها عزيزة الشراكي، ويعقبها جلسة الشهادات ويديرها أكرم عقل، وتختتم الفعاليات في الثانية عشرة ظهرًا بإعلان توصيات المؤتمر.

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