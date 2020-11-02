بشرى وسالم هيكل: موعد حفل الزفاف سيكون مفاجأة (فيديو)

شهد ختام مهرجان الجونة السينمائي إعلان خطوبة الفنانة بشرى ورجل الأعمال سالم هيكل، وهو الحدث الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما شهدته من حالة فريدة من نوعها وهو إعلان إتمام مراسم خطوبة فى نهاية مهرجان سينمائي.وحاورت "الدستور" الثنائي عقب إعلان خبر خطوبتهما، وهو ما أكدته بشرى في بداية حديثها أن الخبر كان مفاجئًا لها رغم أنها تجمعها علاقة صداقة قوية مع خطيبها منذ الصغر، ولكن تم إعداد مفاجأة في حفل ختام الجونة السينمائي دون علمها، وهو الخبر الذي تعتبره الأغرب فى حياتها رغم سعادتها به.ومن جانبه، أكد "سالم" أنه اتفق مع صديقه الفنان خالد الصاوي وزوجته مي كريم على إعداد هذه المفاجأة قبل الإعلان عنها بأيام، وكان يخشى من رد فعل بشرى إلا أن الأمور تمت كما أراد وأفضل.وعن موعد حفل الزفاف أكد الثنائي أنه سيكون فى القريب العاجل، ولكن سيتم الإعلان عنه بشكل مفاجئ مثلما حدث فى الإعلان عن الخطوبة.وأشارت بشرى إلى أن سعادتها اكتملت بنجاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، رغم التحديات التى واجهت هذه الدورة، خصوصًا أنه أول مهرجان عربي يتم إطلاقه بعد جائحة كورونا، وأثبت للعالم أن مصر آمنة وأن شعبها قادر على التحدي فى كافة المجالات.واختتمت أنها وجدت مساندة من الدولة ومؤسساتها بقوة لخروج هذه الدورة إلى النور بهذا النجاح الذي لاقى إعجاب كل متابعي المهرجان، سواء من الضيوف ووسائل الإعلام المشاركة، والجمهور المتابع للفاعليات داخل الجونة، ومن الخارج من خلال منصات التواصل الاجتماعي.