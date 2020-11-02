رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بشرى وسالم هيكل: موعد حفل الزفاف سيكون مفاجأة (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:32 ص
بشرى وسالم هيكل
بشرى وسالم هيكل
أحمد عارف
طباعة
شهد ختام مهرجان الجونة السينمائي إعلان خطوبة الفنانة بشرى ورجل الأعمال سالم هيكل، وهو الحدث الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما شهدته من حالة فريدة من نوعها وهو إعلان إتمام مراسم خطوبة فى نهاية مهرجان سينمائي.

وحاورت "الدستور" الثنائي عقب إعلان خبر خطوبتهما، وهو ما أكدته بشرى في بداية حديثها أن الخبر كان مفاجئًا لها رغم أنها تجمعها علاقة صداقة قوية مع خطيبها منذ الصغر، ولكن تم إعداد مفاجأة في حفل ختام الجونة السينمائي دون علمها، وهو الخبر الذي تعتبره الأغرب فى حياتها رغم سعادتها به.

ومن جانبه، أكد "سالم" أنه اتفق مع صديقه الفنان خالد الصاوي وزوجته مي كريم على إعداد هذه المفاجأة قبل الإعلان عنها بأيام، وكان يخشى من رد فعل بشرى إلا أن الأمور تمت كما أراد وأفضل.

وعن موعد حفل الزفاف أكد الثنائي أنه سيكون فى القريب العاجل، ولكن سيتم الإعلان عنه بشكل مفاجئ مثلما حدث فى الإعلان عن الخطوبة.

وأشارت بشرى إلى أن سعادتها اكتملت بنجاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، رغم التحديات التى واجهت هذه الدورة، خصوصًا أنه أول مهرجان عربي يتم إطلاقه بعد جائحة كورونا، وأثبت للعالم أن مصر آمنة وأن شعبها قادر على التحدي فى كافة المجالات.

واختتمت أنها وجدت مساندة من الدولة ومؤسساتها بقوة لخروج هذه الدورة إلى النور بهذا النجاح الذي لاقى إعجاب كل متابعي المهرجان، سواء من الضيوف ووسائل الإعلام المشاركة، والجمهور المتابع للفاعليات داخل الجونة، ومن الخارج من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

دفعة جديدة في يناير.. صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون

غلق طريق «سوهاج- سفاجا» بسبب الطقس السيئ

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم 2020 فى المرحلة الثانية

ارتفاع عدد قتلى الإعصار جونى في الفلبين إلى 16

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 2-11-2020

رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

«بالسلامة والسلام».. قصة القصيدة المنسية لفؤاد حداد

صدور كتاب «القصص» للمؤلف الإيطالى الشهير جوزيبه تومازى

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن