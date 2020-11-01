الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء في شبرا الخيمة

صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها صباح قداس الأحد الرابع من شهر بابه فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد اسطفانوس بعزبة رستم بشبرا الخيمة.ومنح خلال صلوات القداس الإلهي كاهن الكنيسة ذاتها القس بيشاي مهني رتبة القمصية، ودشن كذلك بعض الأواني الخاصة بخدمة المذبح.