الباز: حملات الجزيرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية صفقة وليست لنصرة النبي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن استضافة الجزيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب الحملة الشرسة التي قادتها قطر وتركيا لمقاطعة البضائع الفرنسية فرنسا هي عبارة عن صفقة سياسية واقتصادية.













وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن هذه المقابلة تؤكد أن كل حملات مقطاعة البضائع الفرنسية التي دعمتها الجزيرة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أي نصيب فيها، وكانت حملة سياسية واقتصادية فقط تخدم أهداف قطر وتركيا.







