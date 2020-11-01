الرئيس السيسي من العاصمة الإدارية الجديدة: نبني تاريخ مصر الحديثة (فيديو)

عرضت فضائية "إكستر نيوز"، فيديو للجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وحرص الرئيس خلال جولته على توضيح أهمية ما يقوم به العاملون في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا:"بعد سنين طويلة جدا هتقولوا احنا اللي عملنا ده، تاريخ مصر الحديثة، والدولة الجديدة، أمر ليس يسير يحتاج لانتباه شديد، لأنه هيفضل موجود معانا مئات السنين".





وأضاف:"القاهرة الخديوية أنشأت من أكثر من 150 سنة، وكان لابد إننا نخرج من القاهرة، نصرف على القاهرة الآن مليارات الجنيهات، لو أنفقت من 20 سنة هنا كانت خلتها حاجة تانية".







