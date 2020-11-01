رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الرئيس السيسي من العاصمة الإدارية الجديدة: نبني تاريخ مصر الحديثة (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:38 م
جريدة الدستور
طباعة
عرضت فضائية "إكستر نيوز"، فيديو للجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص الرئيس خلال جولته على توضيح أهمية ما يقوم به العاملون في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا:"بعد سنين طويلة جدا هتقولوا احنا اللي عملنا ده، تاريخ مصر الحديثة، والدولة الجديدة، أمر ليس يسير يحتاج لانتباه شديد، لأنه هيفضل موجود معانا مئات السنين".

وأضاف:"القاهرة الخديوية أنشأت من أكثر من 150 سنة، وكان لابد إننا نخرج من القاهرة، نصرف على القاهرة الآن  مليارات الجنيهات، لو أنفقت من 20 سنة هنا كانت خلتها حاجة تانية".


موضوعات متعلقة

الباز: تمديد الطوارئ ليس رفاهية ولكن لحماية الدولة وإنجازاتها

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

موعد الجمعة البيضاء 2020

ممنوع دخول الرجال.. حكاية «سوق الستات» بالصف (صور)

أمريكا تطالب الحكومات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن

اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

مؤتمر الناشرين بالشارقة يكشف أثر «كورونا» على صناعة الكتاب

«ربنا يخليك لمصر يا فؤاد».. قصة مكالمة بين الست وأبو الشعراء