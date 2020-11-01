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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف توصي بسرعة إنهاء خدمة إمام حرّض على قتل المسيئين للنبي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:51 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قالت وزارة الأوقاف إن الإمام الذي تم ذكره في برنامج "آخر النهار" للإعلامي الدكتور محمد الباز، وهو الشيخ أحمد همام، خطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، تم وقفه للمرة الثانية ومحال للنيابة العامة والإدارية، وأوصت الأوقاف بسرعة إنهاء خدمته وفي انتظار قرار النيابة.

كان الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، علق على قرار وزارة الأوقاف، بوقف إمام في الإسكندرية يدعى أحمد همام بعد تحريضه على الإساءة لفرنسا وقتل المسيئين للنبي.

وتابع في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن هذا الداعية وصف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بأنه من أدعياء الإسلام، كما أنه يبارك القتل، وهو ما يعطيك انطباعا بأن هذا الرجل لديه حالة من الخبل العقلي.

واستكمل الباز: "يبدو أن هناك بعض الخلايا المتطرفة في الوزارة، ولكن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور مختار جمعة تتصدى لهذه الخلايا"، مضيفا: "هذا لا يمكن أن يكون داعية بل هو قنبلة موقوتة".

كانت وزارة الأوقاف أحالت الإمام المذكور في مايو 2020 بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية المعتمدة من رئيس القطاع الديني، أحمد همام محمود همام، إلى باحث دعوة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

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